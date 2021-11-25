Мишустин отметил негативное влияние пандемии на достижение демографических показателей
- РИА Новости
«Глава государства поставил конкретную задачу — к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения. Нынешние условия крайне непростые. Распространение коронавируса, конечно, сегодня существенно влияет на достижение этих (демографических. — RT) показателей и на темпы реализуемых мероприятий», — сказал он на совещании по вопросам развития здравоохранения.
По его словам, необходим чёткий план действий, который позволит обеспечить рост численности граждан в стране.