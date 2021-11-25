Мишустин отметил негативное влияние пандемии на достижение демографических показателей

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия существенно влияет на достижение демографических показателей, властям необходимо принимать меры для исправления этой ситуации.
Мишустин отметил негативное влияние пандемии на достижение демографических показателей
  • РИА Новости

«Глава государства поставил конкретную задачу — к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения. Нынешние условия крайне непростые. Распространение коронавируса, конечно, сегодня существенно влияет на достижение этих (демографических. — RT) показателей и на темпы реализуемых мероприятий», — сказал он на совещании по вопросам развития здравоохранения.

По его словам, необходим чёткий план действий, который позволит обеспечить рост численности граждан в стране. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить