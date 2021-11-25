В ОНК сообщили об условиях содержания арестованного журналиста Игоря Кузнецова

Журналист из Томска Игорь Кузнецов, арестованный по делу о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму, содержится в СИЗО №5 Москвы. Он жалуется на плохое самочувствие и не признаёт вины, утверждая, что в группу администраторов внедрился в качестве журналиста с целью сбора информации. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Игорь Кузнецов содержится в восьмиместной камере СИЗО №5 УФСИН Москвы. Арестован он был ещё в сентябре по делу о публикации в одном из Telegram-каналов ролика, содержащего, по версии следствия, призывы к массовым беспорядкам.

«У меня высокое артериальное давление, в томском СИЗО мне его измеряли и давали лекарства, а в этом изоляторе и не измеряют, и лекарств не дают», — привёл слова 57-летнего Кузнецова один из членов комиссии, посетивший СИЗО.

Вину свою в склонении к массовым беспорядкам арестованный отрицает и утверждает, что внедрился в группу оппозиционного канала в соцсети с целью сбора информации о готовящихся протестных акциях.

«Я журналист официально зарегистрированного в России сетевого СМИ RusNews, по заданию редакции вошёл в состав админов, чтобы заранее узнавать об уличных акциях, моя задача была их освещать, а там появлялись сведения, кто что готовит», — заявил Игорь Кузнецов правозащитникам, в беседе с которыми утверждал, что его статус журналиста подтверждается решением томского суда, который прошлой зимой освободил его от административной ответственности по обвинению в участии в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, поскольку находился он на месте их проведения по редакционному заданию.

В сентябре RT сообщал о задержании группы лиц, в частности некоего Дмитрия Чебанова, студентки ВШЭ Марии Платновой и других, по уголовному делу о склонении к массовым беспорядкам во время голосования на выборах в Госдуму. По версии следствия, группа лиц из семи субъектов России попыталась организовать массовые беспорядки через сеть Telegram-каналов.