ОНК: задержанные по делу о призывах к массовым беспорядкам во время выборов не признают вины

Пятеро задержанных по уголовному делу о склонении к массовым беспорядкам во время голосования на выборах в Госдуму были доставлены вечером 16 сентября в ИВС на Петровке, 38. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Члены ОНК Москвы посетили ИВС. Дмитрий Чебанов, видеоролик которого, по версии следствия, содержит призывы к беспорядкам, заявил, что обыск у него провели без адвоката, а в ходе допроса он отказался от показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя», — сказал член комиссии.

Чебанов рассказал правозащитникам, что трудился на предприятии по производству оборудования для кафе и публично «поддерживал оппозиционные взгляды».

Другая задержанная, студентка четвёртого курса факультета дизайна НИУ ВШЭ Мария Платонова, утверждает, что не состояла в Telegram-каналах, где был размещён ролик Чебанова, и не распространяла его. Она также заявила, что обыск в её квартире прошёл без адвоката (якобы следователь не позволил его вызвать), а оперативники силой отняли у неё телефон.

«Я не вела никакой общественной и политической деятельности, я просто девушка Чебанова», — привёл собеседник RT слова ещё одной задержанной, Жанны Черновой.

Четвёртый задержанный, грузчик Алексей Курлов, сказал правозащитникам, что был администратором чата, где публиковался ролик Чебанова, но вины не признаёт. Отрицает вину и Никита Крещук, которого представители СКР забрали из спецприёмника, где он отбывал десять суток ареста за участие в протестной акции.

Все пятеро сообщили, что следственные действия начались в шесть утра 16 сентября, а в ИВС их доставили к 21:00 и весь день не кормили. Платонова, Чернова и Крещук жаловались на плохое самочувствие.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что дело о склонении к участию в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК) во время голосования на выборах в Госдуму возбуждено в отношении Чебанова и иных лиц. Как установило ведомство, группа лиц из семи субъектов России попыталась организовать массовые беспорядки через сеть Telegram-каналов.

В пятницу, 17 сентября, Басманный суд будет рассматривать ходатайства следствия о заключении под стражу пятерых обвиняемых.