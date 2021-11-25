На Ямале принят региональный бюджет на 2022 год

В Ямало-Ненецком автономном округе утвердили региональный бюджет на 2022 год. По словам экспертов, доходная часть пополнится почти на 248 млрд рублей.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Основные параметры бюджетного планирования по доходам превышают показатели 2021 года на 30%. Это позволит увеличить финансирование по ключевым статьям.

Дорожное хозяйство, благоустройство, культура, здравоохранение — отрасли, которые получат наибольшее финансирование.

«Хочу поблагодарить депутатов, наших финансистов за очень плодотворную работу в подготовке бюджета. В нём учтены все основные наши задачи. Три приоритета сохраняются с первого года работы: здравоохранение, дороги, расселение аварийного жилья. Все эти программы обеспечены финансированием, чтобы мы сохраняли наш темп», — сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов с учётом поправок, которые предполагают увеличение расходов почти на 15 млрд рублей.