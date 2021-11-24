Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022—2024 годы

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов с учётом поправок, которые предполагают увеличение расходов почти на 15 млрд рублей.

Соответствующая информация приводится на сайте Мосгордумы.

«Депутаты Мосгордумы приняли Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в законопроект были внесены восемь социальных поправок, предусматривающих перераспределение расходной части бюджета на 2022 год почти на 15 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве растут поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы.