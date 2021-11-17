В Москве растут поступления в бюджет от применяющего специальные налоговые режимы бизнеса

Короткая ссылка
В Москве растут поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы, заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
В Москве растут поступления в бюджет от применяющего специальные налоговые режимы бизнеса
  • © cihatatceken
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Так, за январь — октябрь 2021 года организации и ИП, использующие упрощённую систему налогообложения, перечислили в бюджет 147,9 млрд рублей, что на 41,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Растут поступления и от компаний, которые выбрали патентную систему налогообложения (ПСН).

«За 10 месяцев текущего года поступления от ПСН достигли 3,8 млрд рублей, на 11,1% превысив показатели аналогичного периода 2020 года и практически достигнув уровня 2019-го», — отметил, со своей стороны, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что бесплатный онлайн-форум для предпринимателей Московской области «Секреты победителей — 2022» пройдёт 4 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить