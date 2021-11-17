В Москве растут поступления в бюджет от применяющего специальные налоговые режимы бизнеса

В Москве растут поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы, заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Об этом пишет НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Так, за январь — октябрь 2021 года организации и ИП, использующие упрощённую систему налогообложения, перечислили в бюджет 147,9 млрд рублей, что на 41,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Растут поступления и от компаний, которые выбрали патентную систему налогообложения (ПСН).

«За 10 месяцев текущего года поступления от ПСН достигли 3,8 млрд рублей, на 11,1% превысив показатели аналогичного периода 2020 года и практически достигнув уровня 2019-го», — отметил, со своей стороны, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что бесплатный онлайн-форум для предпринимателей Московской области «Секреты победителей — 2022» пройдёт 4 декабря.