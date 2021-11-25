Подлодку С-49 впервые продемонстрируют в Балаклавском музее

Севастопольские специалисты готовят подводную лодку С-49 к показу в Балаклавском музее.

Об этом сообщает «Крым 24».

Решение о передаче субмарины музею приняли в 2019 году. В марте 2021-го специалисты начали её восстановление.

Чтобы отправить субмарину в музей, восстанавливали не только подводную лодку, но и стометровый сухой док, который перестали эксплуатировать в 90-е годы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.