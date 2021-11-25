Подлодку С-49 впервые продемонстрируют в Балаклавском музее
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Об этом сообщает «Крым 24».
Решение о передаче субмарины музею приняли в 2019 году. В марте 2021-го специалисты начали её восстановление.
Чтобы отправить субмарину в музей, восстанавливали не только подводную лодку, но и стометровый сухой док, который перестали эксплуатировать в 90-е годы.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.