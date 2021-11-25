Подлодку С-49 впервые продемонстрируют в Балаклавском музее

Короткая ссылка
Севастопольские специалисты готовят подводную лодку С-49 к показу в Балаклавском музее.
Подлодку С-49 впервые продемонстрируют в Балаклавском музее
  • ©kchf.ru

Об этом сообщает «Крым 24».

Решение о передаче субмарины музею приняли в 2019 году. В марте 2021-го специалисты начали её восстановление.

Чтобы отправить субмарину в музей, восстанавливали не только подводную лодку, но и стометровый сухой док, который перестали эксплуатировать в 90-е годы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить