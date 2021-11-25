Генпрокурор Краснов заявил, что депутат Рашкин умышленно убил лося

Короткая ссылка
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что действия депутата Госдумы Валерия Рашкина в ходе незаконной охоты на лося были умышленными.
Генпрокурор Краснов заявил, что депутат Рашкин умышленно убил лося
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

В ходе обсуждения вопроса о снятии неприкосновенности с Рашкина Краснову задали вопрос, каковы мотивы парламентария в убийстве животного.

«Депутат Рашкин умышленно совершил это преступление, произвёл выстрел в животное, убил его. О чём ещё может быть речь?» — ответил Краснов.

Он добавил, что «незнание закона не освобождает от ответственности».

По словам Краснова, Рашкин имеет 20-летний стаж охотника и «поэтому он прекрасно знает, что ему сейчас инкриминируется и что он совершил».

Инцидент с убийством лося произошёл в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

18 ноября Рашкин в видеообращении признал, что стрелял в лося.

Ранее стало известно, что Государственная дума может в ходе заседания 25 ноября обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить