Генпрокурор Краснов заявил, что депутат Рашкин умышленно убил лося
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- РИА Новости
В ходе обсуждения вопроса о снятии неприкосновенности с Рашкина Краснову задали вопрос, каковы мотивы парламентария в убийстве животного.
«Депутат Рашкин умышленно совершил это преступление, произвёл выстрел в животное, убил его. О чём ещё может быть речь?» — ответил Краснов.
Он добавил, что «незнание закона не освобождает от ответственности».
По словам Краснова, Рашкин имеет 20-летний стаж охотника и «поэтому он прекрасно знает, что ему сейчас инкриминируется и что он совершил».
Инцидент с убийством лося произошёл в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
18 ноября Рашкин в видеообращении признал, что стрелял в лося.
Ранее стало известно, что Государственная дума может в ходе заседания 25 ноября обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина.