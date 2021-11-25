Генпрокурор Краснов заявил, что депутат Рашкин умышленно убил лося

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что действия депутата Госдумы Валерия Рашкина в ходе незаконной охоты на лося были умышленными.

В ходе обсуждения вопроса о снятии неприкосновенности с Рашкина Краснову задали вопрос, каковы мотивы парламентария в убийстве животного.

«Депутат Рашкин умышленно совершил это преступление, произвёл выстрел в животное, убил его. О чём ещё может быть речь?» — ответил Краснов.

Он добавил, что «незнание закона не освобождает от ответственности».

По словам Краснова, Рашкин имеет 20-летний стаж охотника и «поэтому он прекрасно знает, что ему сейчас инкриминируется и что он совершил».

Инцидент с убийством лося произошёл в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

18 ноября Рашкин в видеообращении признал, что стрелял в лося.

Ранее стало известно, что Государственная дума может в ходе заседания 25 ноября обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина.