В Тюменской области рассчитывают принять 3 млн туристов в 2021 году

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В Тюменской области рассчитывают принять более 3 млн туристов до конца декабря 2021 года.
В Тюменской области рассчитывают принять 3 млн туристов в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Как заявил губернатор Александр Моор в ходе ежегодного послания депутатам облдумы, для региона очень важна туротрасль.

«Это значимый для всей области — и для частного, и для государственного сектора — источник доходов. А кроме того, важнейший способ брендирования региона, укрепления его известности и популярности, в том числе в плане повышения инвестиционной привлекательности», — сказал Моор.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о бюджетных направлениях на зимние каникулы.

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