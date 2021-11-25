В Тюменской области рассчитывают принять 3 млн туристов в 2021 году

В Тюменской области рассчитывают принять более 3 млн туристов до конца декабря 2021 года.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Как заявил губернатор Александр Моор в ходе ежегодного послания депутатам облдумы, для региона очень важна туротрасль.

«Это значимый для всей области — и для частного, и для государственного сектора — источник доходов. А кроме того, важнейший способ брендирования региона, укрепления его известности и популярности, в том числе в плане повышения инвестиционной привлекательности», — сказал Моор.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о бюджетных направлениях на зимние каникулы.