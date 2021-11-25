РЭО профинансирует строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика

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Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев рассказал, что российский экологический оператор инвестирует 2 млрд рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика, который построят в Московской области. Финансирование компания «ЭкоЛайн-ВторПласт» получит в виде выкупа зелёных облигаций.
РЭО профинансирует строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика
  • Reuters

Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «360».

«Это первый в России выпуск коммерческих зелёных облигаций. Эмитентом облигаций является компания «ЭкоЛайн-ВторПласт», которая построит крупнейший в стране завод по переработке пластика. Российский экологический оператор выкупит зелёные облигации компании на 2 млрд рублей, эту меру поддержки одобрил Наблюдательный совет нашей компании. Инвестиции пойдут на строительство комплекса. Общая стоимость проекта — 7,2 млрд рублей», — сказал Буцаев.

В июне глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором (РЭО).

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