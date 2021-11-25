Песков прокомментировал отношение Путина к «непопулярным» мерам по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношение главы государства Владимира Путина к «непопулярным» мерам по борьбе с коронавирусом.

Песков ответил на вопрос, готов ли российский президент идти на такие «непопулярные» шаги, как введение системы QR-кодов в России.

Он отметил, что президент всегда брал на себя ответственность, когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны.

Также Песков отметил, что Путин является сторонником обдуманных и сбалансированных действий.

При этом в Кремле заявили, что необходимо отдавать отчёт в том, что Россия столкнулась с пандемией, смертностью от коронавируса, продолжающимися волнами заболеваемости.

«И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер», — объяснил Песков.

Также в Кремле заявили, что противники ограничительных мер по коронавирусу будут всегда, но людей, которые хотят выжить, больше.