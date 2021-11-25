Песков заявил, что недовольные мерами по борьбе с коронавирусом будут всегда

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что противники ограничительных мер по коронавирусу будут всегда, но людей, которые хотят выжить, больше.
Песков заявил, что недовольные мерами по борьбе с коронавирусом будут всегда
  • РИА Новости

«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса. А чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся», — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что активисты, выступающие против ковидных ограничений, попытались прорваться через пост охраны челябинского парламента, где новый созыв депутатов обсуждал, в том числе, федеральный законопроект о введении QR-кодов. Как сообщал портал 74.ru, на место инцидента была вызвана полиция.

Как уточняет URA.RU, не попав на заседание, активисты устроили в фойе стихийный митинг и развернули плакаты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила, что отменять ограничения, введённые в России из-за ситуации с коронавирусом, категорически рано.

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