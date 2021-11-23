Попова заявила, что снимать ограничения по борьбе с коронавирусом в России рано

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отменять ограничения, введённые в России из-за ситуации с коронавирусом, категорически рано.

Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в результате ограничительных мер есть большее количество свободных коек, снижается число выявляемых случаев коронавируса.

Она отметила, что в некоторых регионах, «как только начинается снижение, сразу отменяются те или иные ограничительные мероприятия».

«Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — сказала Попова.

Она напомнила, что сегодняшний показатель в стране — 25 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения в сутки, при этом пороговый уровень определён как семь случаев на 100 тыс. населения в сутки.

«Следовательно, пока мы не достигнем снижения до порогового уровня, каких-либо значимых изменений в тех мероприятиях ограничительных предпринято быть не может», — заявила глава Роспотребнадзора.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на препараты для пациентов с COVID-19.