Попова заявила, что снимать ограничения по борьбе с коронавирусом в России рано
- Reuters
Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в результате ограничительных мер есть большее количество свободных коек, снижается число выявляемых случаев коронавируса.
Она отметила, что в некоторых регионах, «как только начинается снижение, сразу отменяются те или иные ограничительные мероприятия».
«Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — сказала Попова.
Она напомнила, что сегодняшний показатель в стране — 25 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения в сутки, при этом пороговый уровень определён как семь случаев на 100 тыс. населения в сутки.
«Следовательно, пока мы не достигнем снижения до порогового уровня, каких-либо значимых изменений в тех мероприятиях ограничительных предпринято быть не может», — заявила глава Роспотребнадзора.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на препараты для пациентов с COVID-19.