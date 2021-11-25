Вертолёт Ми-2 сгорел в Нижневартовском районе ХМАО

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что в 30 км от города Покачи сгорел вертолёт Ми-2. Воздушный борт выполнял экспедиционный полёт для осмотра нефтяной скважины.

«В ХМАО следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия с вертолётом Ми-2... Пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошёл около 11:00 мск 25 ноября в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. На борту вертолёта находился один пилот, который успел покинуть кабину. Ещё трёх человек доставили резервным бортом в Покачи.

«Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров, и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошёл провал колеса шасси, в результате чего вертолёт накренился, лопастями задел землю и загорелся», — пояснили в СК России.

Ранее Следственный комитет возбудил дело после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. По предварительным данным, вертолёт во время захода на посадку задел кроны деревьев.