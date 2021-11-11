Вертолёт в Красноярском крае упал после контакта с кронами деревьев

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Следственный комитет возбудил дело после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. По предварительным данным, вертолёт во время захода на посадку задел кроны деревьев.
Вертолёт в Красноярском крае упал после контакта с кронами деревьев
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что 11 ноября 2021 года в дневное время вертолёт МИ-8, следовавший по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка, при заходе на посадочную площадку, расположенную в посёлке Светлогорск Красноярского края, задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение», — сообщили в СК.

При ударе о землю вертолёт получил повреждения, оборвалась хвостовая балка и оказался повреждён топливный бак.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации  воздушного транспорта)», — говорится в пресс-релизе.

11 ноября вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае, инцидент произошёл около Светлогорска. В экипаже были три человека, они живы.

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