Новым гендиректором «Русагро» станет Тимур Липатов

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Бывший руководитель «Силовых машин» Тимур Липатов станет гендиректором агрохолдинга «Русагро» с 1 января.
Новым гендиректором «Русагро» станет Тимур Липатов
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«С 1 января 2022 г. должность генерального директора ГК «Русагро» займёт Тимур Липатов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что контракт ныне занимающего эту должность Максима Басова истекает 31 декабря 2021 года.

Также сообщается, что на новом посту Липатов сосредоточится на повышении операционной эффективности бизнеса.

10 октября президент России Владимир Путин в видеопоздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметил сохранение в государстве высоких позиций по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на пандемию COVID-19.

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