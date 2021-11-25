В отремонтированных поликлиниках Москвы врачи провели почти 2 млн приёмов

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В 30 поликлиниках Москвы, открытых после капремонта в соответствии с новым московским стандартом, врачи провели почти 2 млн приёмов.
В отремонтированных поликлиниках Москвы врачи провели почти 2 млн приёмов
  • © АГН «Москва»

Как пишет «Утро.ру», в обновлённых медучреждениях переоборудованы кабинеты для терапевтов и узких специалистов, установлено современное цифровое оборудование для функциональной диагностики.

Для пациентов устроены комфортные зоны ожидания с телевизорами и кулерами с питьевой водой. Для детей созданы игровые зоны.

Всего масштабная программа модернизации поликлиник затронет около 200 зданий.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии, созданный в Морозовской детской больнице.

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