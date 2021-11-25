В Москве началось строительство пятого этажа башни Национального космического центра, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Согласно замыслу архитекторов, башня НКЦ символизирует собой ракету, стоящую на стартовом столе. В настоящее время возводятся конструкции пятого этажа высотного здания, здесь уже уложено более 12 тыс. куб. м бетона», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что также ведутся работы по возведению низкоэтажной части комплекса зданий.

«Готовность монолитных работ в низкоэтажной части комплекса зданий НКЦ оценивается почти на 96%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра выполнен на 95%», — пояснил Бочкарёв.

По его словам, на объекте работают более 700 человек.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, рассказал, что для строительства башни НКЦ в несущем каркасе здания на уровне четвёртого этажа применены опирающиеся на угловую колонну высотной части трансферные балки, выполненные по технологии предварительно напряжённого железобетона.

«Применение данной технологии обусловлено предусмотренным проектом проёмом между первым и третьим этажом высотной части НКЦ — он не только будет нести эстетическую функцию, создавая ощущение невесомости башни, но и обеспечит при необходимости проезд пожарной техники», — пояснил Юрий Кравцов.

Он напомнил, что подобная технология преднапряжённой арматуры использовалась при возведении «парящего моста» в парке Зарядье.

Национальный космический центр создают правительство Москвы и «Роскосмос» по поручению президента России Владимира Путина. НКЦ объединит на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли. Его главной архитектурной особенностью станет 47-этажная башня.