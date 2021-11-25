Путин получил доклад от губернатора Цивилёва по ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получил доклад от кемеровского губернатора Сергея Цивилёва по ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.
Путин получил доклад от губернатора Цивилёва по ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
  • РИА Новости

«Президент уже получил доклад от губернатора Цивилёва. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас, в эти минуты, вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ», — сказал Песков.

Задымление на шахте произошло в четверг, 25 ноября, около 08:30 (04:30 мск). На поверхность выведены 239 из 285 горняков.

По последним данным, число жертв в результате ЧП на кузбасской шахте возросло до 11.

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