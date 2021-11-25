В МЭШ появилась функция авторизации по QR-коду

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Директор Центра цифровизации образования Евгений Комаренко рассказал, что в электронный дневник «Московской электронной школы» (МЭШ) добавили возможность авторизации по QR-коду.
В МЭШ появилась функция авторизации по QR-коду
  • АГН «Москва»

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра города.

По словам Комаренко, теперь на стартовой странице «Московской электронной школы» можно нажать на кнопку «Войти через mos.ru», после чего пользователю будет сгенерирован QR-код, который следует отсканировать в приложении электронного дневника.

Альтернативный способ авторизации даст возможность пользователю отказаться от ручного ввода данных и займёт не более 10 секунд, отметил Комаренко.

Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».

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