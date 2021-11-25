Работник шахты «Листвяжная» в Кузбассе рассказал о ЧП

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Работник шахты «Листвяжная» Николай Алимов рассказал RT, что сам он находится в отпуске из-за травмы, а его брат — шахтёр — не пострадал в результате ЧП на шахте по счастливой случайности.
Работник шахты «Листвяжная» в Кузбассе рассказал о ЧП
  • РИА Новости

«У меня брат младший был в первой смене. На пять минут бы раньше приехал на первом автобусе — сейчас бы тоже, наверное, я не узнал, где он: живой, неживой», — сообщил он.

По его словам, многие работники отравились угарным газом, «кто совсем тяжело, кто полегче».

«Все, кто с лёгким отравлением, чувствуют себя более-менее», — отметил он.

Также мужчина рассказал, что горняки, которые были рядом с местом аварии, успели достать несколько человек до того, как они могли задохнуться.

Ранее сообщалось, что число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до девяти.

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