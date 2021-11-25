Опубликовано снятое коптером видео с места ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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Появилось снятое коптером видео с места ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

На кадрах показаны автомобили скорой помощи и МЧС, а также пожарной службы.

По последним данным, судьба 37 горняков остаётся неизвестной после задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что число погибших на шахте увеличилось до девяти. Из 44 госпитализированных четверо находятся в тяжёлом состоянии, ещё 40 — в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

Всего были эвакуированы 239 горняков.

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