Кадыров сообщил о снижении смертности в Чечне от коронавируса на 35%

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Общая смертность от коронавирусной инфекции в Чечне благодаря комплексу своевременных профилактических мер снизилась на 35%, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил о снижении смертности в Чечне от коронавируса на 35%
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«Нам удалось снизить общую смертность от COVID-19 на 35%. Одна из причин этого — своевременное обращение в больницы за медицинской помощью», — говорится в заявлении Кадырова на его странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что количество пациентов с тяжёлой формой заболевания также снизилось с 40 до 25%. Глава региона отметил, что это большой успех, но призвал граждан быть готовыми к ухудшению эпидемиологической обстановки.

«Вместе с тем мы должны быть готовы к обострению ситуации и действовать на упреждение», — заключил Кадыров.

Ранее во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава Чечни призвал жителей республики своевременно обращаться за медицинской помощью.

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