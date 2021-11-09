Кадыров призвал жителей Чечни своевременно обращаться за медицинской помощью
- РИА Новости
«Я призываю население своевременно обращаться за медицинской помощью. От этого зависит эффективность лечения», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».
Он отметил, что за прошедшие сутки в регионе выявлено 114 случаев заболевания.
Также он заявил, что в Чечне имеются все необходимые медикаменты и кислородные станции.
Ранее заместитель председателя правительства Чечни Хож-Бауди Дааев заявил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни, введённые из-за ситуации с коронавирусом.