Кадыров призвал жителей Чечни своевременно обращаться за медицинской помощью

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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом призвал жителей республики своевременно обращаться за медицинской помощью.
Кадыров призвал жителей Чечни своевременно обращаться за медицинской помощью
  • РИА Новости

«Я призываю население своевременно обращаться за медицинской помощью. От этого зависит эффективность лечения», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что за прошедшие сутки в регионе выявлено 114 случаев заболевания.

Также он заявил, что в Чечне имеются все необходимые медикаменты и кислородные станции.

Ранее заместитель председателя правительства Чечни Хож-Бауди Дааев заявил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни, введённые из-за ситуации с коронавирусом.

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