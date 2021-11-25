В комитете Госдумы по туризму рассказали о законодательных инициативах в туротрасли

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила, что механизм страхования профессиональной ответственности туристических компаний необходимо усовершенствовать.

«Сейчас из-за закрытия туристических направлений выездного туризма в связи с пандемией туроператор должен либо вернуть клиенту деньги за путёвку, либо предоставить ему аналогичный продукт. Третьим вариантом — заменой зарубежной турпоездки отдыхом внутри страны — воспользовалась мизерная доля наших соотечественников. Поэтому многие компании находятся на грани банкротства и просят правительство продлить срок погашения долгов перед гражданами. В целом они задолжали туристам больше 25 млрд рублей. И государство должно, безусловно, с одной стороны, поддержать отрасль, а с другой — не нарушить права людей на справедливое возмещение убытков за неоказанную услугу», — рассказала Наталья Костенко в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат также отметила, что необходимо запретить туроператорам тратить деньги граждан на цели, не связанные с обеспечением их отдыха. Необходимо создавать дополнительные механизмы финансового контроля за туроператорами, добавила она.

Ранее исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.