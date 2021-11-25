Медики сообщили о состоянии пострадавших в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Пять человек находятся в тяжёлом состоянии после задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на скорую помощь города Белово.

«Пять человек госпитализированы в тяжёлом состоянии, остальные 36 в состоянии средней тяжести», — заявили медики.

По данным МЧС России, на поверхность шахты уже выведены 236 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. По его словам, после этого дым по вентиляции распространился по всей шахте.

«Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет», — заявил источник.

Ранее управление Следственного комитета России по Кемеровской области начало проверку по факту ЧП в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» 25 ноября.