СК начал проверку по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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Управление Следственного комитета России по Кемеровской области начало проверку по факту ЧП в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» 25 ноября.
СК начал проверку по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе
  • © СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу

«По предварительным данным ряд работников пострадали от отравления  дымом, число пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при задымлении в штреке находились 115 горняков, 70 рабочих вывели на поверхность. На объекте продолжается эвакуация людей и спасательные работы.

Ранее сообщалось о задымлении и, предположительно, взрыве в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

По информации медиков, пострадали 40 человек.

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