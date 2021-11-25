СК начал проверку по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе
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«По предварительным данным ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что при задымлении в штреке находились 115 горняков, 70 рабочих вывели на поверхность. На объекте продолжается эвакуация людей и спасательные работы.
Ранее сообщалось о задымлении и, предположительно, взрыве в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
По информации медиков, пострадали 40 человек.