СК начал проверку по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Управление Следственного комитета России по Кемеровской области начало проверку по факту ЧП в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» 25 ноября.

«По предварительным данным ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при задымлении в штреке находились 115 горняков, 70 рабочих вывели на поверхность. На объекте продолжается эвакуация людей и спасательные работы.

Ранее сообщалось о задымлении и, предположительно, взрыве в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

По информации медиков, пострадали 40 человек.