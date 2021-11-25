Facebook оплатил штрафы в России на сумму 26 млн рублей

В России приставы закрыли восемь дел, возбуждённых против Facebook за отказ удалить запрещённый контент, в связи с оплатой компанией штрафов на сумму 26 млн рублей.

РИА Новости

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Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информацию банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Отмечается, что против соцсети на данный момент ведётся четыре дела о взыскании штрафов. Ранее Таганский суд Москвы признал законным назначение Facebook штрафов на общую сумму 21 млн рублей, назначенных компании в сентябре из-за отказа удалить запрещённый в России контент. 10 ноября суд признал законным штраф для американской компании в размере 15 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.