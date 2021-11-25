Facebook оплатил штрафы в России на сумму 26 млн рублей

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В России приставы закрыли восемь дел, возбуждённых против Facebook за отказ удалить запрещённый контент, в связи с оплатой компанией штрафов на сумму 26 млн рублей.
Facebook оплатил штрафы в России на сумму 26 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информацию банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что против соцсети на данный момент ведётся четыре дела о взыскании штрафов.

Ранее Таганский суд Москвы признал законным назначение Facebook штрафов на общую сумму 21 млн рублей, назначенных компании в сентябре из-за отказа удалить запрещённый в России контент.

10 ноября суд признал законным штраф для американской компании в размере 15 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.

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