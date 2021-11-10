Суд признал законным штраф Facebook за отказ от локализации данных в России

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Таганский районный суд Москвы признал законным штраф американской компании Facebook в размере 15 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.
Суд признал законным штраф Facebook за отказ от локализации данных в России
  • Reuters

«Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что решением суда от 10 ноября 2021 года постановление... оставлено без изменения, а жалоба защитника «Фейсбук Инк.» (Facebook, Inc.) — без удовлетворения», — сообщил портал столичных судов общей юрисдикции в Telegram

Отмечается, что штраф компании назначен по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП России (повторное нарушение требований о локализации данных. — RT).

В августе Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.

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