Биолог Баранова разъяснила ликвидацию коронавируса в Японии

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что в Японии COVID-19 пропал, потому что в стране распространился «испорченный» дельта-вариант.

«Поскольку в Японии была одна дельта, в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации», — рассказала она в интервью «Ленте.ру»

Она дополнила, что «поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно» и вирус исчез.

По мнению Барановой, в Японии не было широкого разнообразия штаммов, само островное государство от всех изолировано, а также в нём строго соблюдались санитарные антикоронавирусные меры.

Биолог рассказала, что такие варианты развития событий уже случались в истории.

Ранее сообщалось, что учёные из Национального института генетики и Университета Ниигаты объявили, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить чрезвычайно много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло привести к самоликвидации.