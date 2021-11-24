В Дептрансе прокомментировали непогоду в Москве

В Департаменте транспорта Москвы прокомментировали непогоду в столице.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы следим за движением в городе и по возможности помогаем вам быстрее добраться до дома. Дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры: мы даём более длинный зелёный для тех, кто выезжает из центра на вылетные магистрали», — заявили в ведомстве.

Работает 21 экипаж дорожного патруля. Специалисты помогают забуксовавшим в сугробах, разбирают ДТП, регулируют движение в наиболее сложных местах.

Как отметили в Дептрансе, приоритет отдан городскому транспорту.

«Средняя скорость городского транспорта на выделенных полосах выше, чем у личных машин, на 25%. Движение в городе постепенно становится свободнее», — сказали в ведомстве.

Центр организации дорожного движения рекомендует жителям Москвы отложить на более позднее время вечерние поездки по причине снегопада.

Ранее стало известно, что пробки в Москве в среду, 24 ноября, достигли 10 баллов.