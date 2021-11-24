В Дептрансе прокомментировали непогоду в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Мы следим за движением в городе и по возможности помогаем вам быстрее добраться до дома. Дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры: мы даём более длинный зелёный для тех, кто выезжает из центра на вылетные магистрали», — заявили в ведомстве.
Работает 21 экипаж дорожного патруля. Специалисты помогают забуксовавшим в сугробах, разбирают ДТП, регулируют движение в наиболее сложных местах.
Как отметили в Дептрансе, приоритет отдан городскому транспорту.
«Средняя скорость городского транспорта на выделенных полосах выше, чем у личных машин, на 25%. Движение в городе постепенно становится свободнее», — сказали в ведомстве.
Центр организации дорожного движения рекомендует жителям Москвы отложить на более позднее время вечерние поездки по причине снегопада.
Ранее стало известно, что пробки в Москве в среду, 24 ноября, достигли 10 баллов.