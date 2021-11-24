Москвичей просят отложить вечерние поездки из-за снегопада

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует жителям Москвы отложить на более позднее время вечерние поездки по причине снегопада.
Москвичей просят отложить вечерние поездки из-за снегопада
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«ЦОДД рекомендует водителям отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве до конца дня ожидается снег с дождём. На дорогах наблюдается гололедица.

«Рекомендуем автомобилистам перенести поездки на более позднее время — после 20 часов. Также просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений», — сообщил ЦОДД..

Ранее стало известно, что пробки в Москве в среду, 24 ноября, достигли 10 баллов.

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