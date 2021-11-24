Автоэксперт Шкуматов высказался о публикациях блогерами съёмок нарушений ПДД

Руководитель Общества синих ведёрок Пётр Шкуматов высказался о публикациях блогерами съёмок нарушений ПДД.

«Эти видеозаписи давно являются доказательствами и могут использоваться в судебном разбирательстве. Наше законодательство это позволяет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, нет проблем с использованием записей для привлечения к ответственности тех, кто сам зафиксировал обстоятельства своего правонарушения.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT заявление первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой о том, что наказание за опасное вождение может войти в новый КоАП, штраф составит 3 тыс. рублей.