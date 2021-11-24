Автоэксперт Шкуматов высказался о публикациях блогерами съёмок нарушений ПДД

Короткая ссылка
Руководитель Общества синих ведёрок Пётр Шкуматов высказался о публикациях блогерами съёмок нарушений ПДД.
Автоэксперт Шкуматов высказался о публикациях блогерами съёмок нарушений ПДД
  • РИА Новости

«Эти видеозаписи давно являются доказательствами и могут использоваться в судебном разбирательстве. Наше законодательство это позволяет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, нет проблем с использованием записей для привлечения к ответственности тех, кто сам зафиксировал обстоятельства своего правонарушения.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT заявление первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой о том, что наказание за опасное вождение может войти в новый КоАП, штраф составит 3 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить