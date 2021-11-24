Адвокат Шакина рассказала об особенностях наследования недвижимости

Практикующий адвокат Виктория Шакина рассказала об особенностях наследования недвижимости.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она напомнила, что к нотариусу нужно обратиться до истечения шести месяцев со дня смерти родственника, иначе срок для принятия наследства у нотариуса считается пропущенным, и восстанавливать его придётся через суд.

В квартире должна быть предоставлена доля каждому наследнику. Если их много, то можно подумать о соглашении о разделе имущества.

«Это позволит избежать ситуации, когда юридически вам принадлежит мизерная доля на квартиру, а фактически пользоваться ей вы никогда не сможете, и можете вскоре и вовсе лишиться её, если другой долевой собственник квартиры заявит иск о признании доли незначительной и заберет её себе с выплатой вам компенсации через суд», — пояснила Шакина.

В случае с завещанием ситуация другая. Чтобы узнать о его наличии, необходимо обратиться с заявлением к нотариусу. Если документ есть, то та часть имущества, которая в нём указана, наследуется по его правилам.

«При наследовании по завещанию необходимо помнить, что некоторые категории наследников по закону имеют право на обязательную долю в наследстве, которая причитается им вне зависимости от содержания завещания, а именно — не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону», — уточнила адвокат.

Она добавила, что спустя годы после смерти наследодателя могут объявиться наследники, не принимавшие участия в наследовании вовремя, но им удалось восстановить срок через суд, или родственники, которые фактическими действиями приняли наследство.

«И тогда возможен новый передел всего наследственного имущества. Кроме того, может быть признано недействительным завещание наследодателя, а наследник может быть признан недостойным и отстранён от наследования», — заключила Шакина.

Ранее адвокат Ирина Зуй рассказала, в каких случаях можно оспорить завещание.