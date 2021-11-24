Цена на бензин в России увеличилась за неделю на 12 копеек

Росстат заявил, что бензин в России с 15 по 21 ноября в среднем подорожал на 12 копеек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на 11 коп. — до 46,65 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 13 коп. — до 50,47 руб. за литр, стоимость бензина АИ-98 возросла на 20 коп. — до 58,56 руб. за литр.

Вместе с этим дизельное топливо увеличилось в цене на 55 коп. — до 52,65 руб. за литр.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе России разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.