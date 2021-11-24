Дружинина прокомментировала ответ Лозы на письмо врачей противникам вакцинации

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Полина Полетаева
Народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина в беседе с RT прокомментировала заявления музыканта Юрия Лозы о том, что медики, пригласившие его в «красную зону», якобы хотят его заразить из корыстных побуждений.
Дружинина прокомментировала ответ Лозы на письмо врачей противникам вакцинации
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Мне непонятно поведение Лозы. Что значит — его хотят заразить? Оденься поплотнее. Я очень хорошо знаю всех этих врачей. Я знаю, как они устали…Много среднего медицинского состава просто на износе. И мне их очень жалко», — сказала артистка.

Она отметила, что COVID-19 — это страшное заболевание, и напомнила, что «обязательно нужно прививаться».

Лоза в комментарии РИА Новости заявил, что отказывается посещать «красные зоны» больниц. Он выразил мнение, что врачи хотят, чтобы он заразился и они «взяли его лечить и получили доплату за него как за ковидного больного».

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, и пригласили их в «красные зоны».

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