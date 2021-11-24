Начальника отдела полиции Долгопрудного арестовали по делу о незаконной миграции

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Начальник отдела полиции подмосковного Долгопрудного Карен Севикян был арестован по делу о незаконной миграции.
Начальника отдела полиции Долгопрудного арестовали по делу о незаконной миграции
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что вместе с ним были арестованы военнослужащий Андрей Левин, а также Максим Тарбеев.

«Военным следственным отделом СК России по Солнечногорскому гарнизону расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и ч. 4 ст. 291 УК России (дача взятки в крупном размере)... Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в октябре 2021 года трое мужчин вступили в преступный сговор с целью организации незаконной миграции иностранных граждан за денежное вознаграждение. Они переправляли граждан в третьи страны путём передачи взяток должностным лицам аэропорта Шереметьево.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали начальника отдела полиции городского округа Долгопрудный. 

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