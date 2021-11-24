Задержан начальник отдела полиции Долгопрудного

Правоохранительные органы задержали начальника отдела полиции городского округа Долгопрудный. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, «по предварительной информации, указанный сотрудник причастен к организации незаконной миграции».

В марте 2020 года сообщалось, что в Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.