Задержан начальник отдела полиции Долгопрудного

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Правоохранительные органы задержали начальника отдела полиции городского округа Долгопрудный. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Задержан начальник отдела полиции Долгопрудного
  • РИА Новости

«Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, «по предварительной информации, указанный сотрудник причастен к организации незаконной миграции».

В марте 2020 года сообщалось, что в Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов. 

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