Задержан начальник отдела полиции Долгопрудного
- РИА Новости
«Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что, «по предварительной информации, указанный сотрудник причастен к организации незаконной миграции».
В марте 2020 года сообщалось, что в Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.