Автоэксперты дали советы водителям в связи со снегопадом в Москве

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Ангелина Шурпина
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто и главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT дали советы автовладельцам в связи с начавшимся в Москве снегопадом.
Автоэксперты дали советы водителям в связи со снегопадом в Москве
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«Быть очень осторожным, не превышать скорость, выбирать дистанцию и дорогу, на которой будет хорошая видимость того, что происходит впереди, и, если есть возможность, не ехать в такую погоду, потому что пробки», — посоветовал Моржаретто.

Кадаков, в свою очередь, отметил, что зимой в тёмное время суток необходимо пристальное внимание уделять обзорности.

«Нужно понимать, на что способен ваш автомобиль в данных условиях, на тех шинах, которые сейчас на автомобиле, особенно если это новые шины. В безопасном месте нужно разогнаться до 40—50 км/ч и резко затормозить, тогда вы поймёте, насколько длинный тормозной путь, и если нужно экстренно тормозить, то с этой скоростью нужна определённая дистанция», — заключил он.

В среду, 24 ноября, пробки в Москве достигли 10 баллов.

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