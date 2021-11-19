Городские службы Москвы заявили о готовности к ухудшению погодных условий

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Столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своём Telegram-канале, что городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий 20 ноября.
Городские службы Москвы заявили о готовности к ухудшению погодных условий
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Городские службы готовы к ухудшению погодных условий. Продолжается непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети», — говорится в заявлении.

Как отмечается, синоптики прогнозируют, что в ночь на 20 ноября может выпасть до 5—8 мм осадков в виде дождя и мокрого снега, прирост свежевыпавшего снега составит до 3 см.

«Специалисты метеослужбы городского хозяйства круглосуточно следят за погодными условиями», — подчёркивается в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» предупредил о снижении атмосферного давления в столичном регионе 20 ноября.

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