В Ленинградской области вводят обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Ленинградской области. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.

«Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление (об обязательной вакцинации. — RT), в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, и не имеющих медотводов», — цитирует ТАСС Историк.

Она подчеркнула, что постановление об обязательной вакцинации касается и тех, кто «обучается в среднеспециальных и высших учебных заведениях».

Ранее в Нижегородской области также ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для граждан старше 60 лет.