Путин призвал подумать над разработкой вакцины от коронавируса для детей от двух лет

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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил подумать над созданием вакцины от коронавирусной инфекции для детей от двух лет.
Путин призвал подумать над разработкой вакцины от коронавируса для детей от двух лет
  • AP

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент добавил, что в России «тоже нужно над этим подумать».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского лидера с правительством назвала сроки поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19 для детей.

К тому же стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет в среду, 24 ноября.

Владимир Путин заявил, что вакцинация должна быть добровольной, тем более для детей.

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