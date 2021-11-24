В Госдуме прокомментировали планируемую регистрацию вакцины от COVID-19 для детей
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«Это, конечно, говорит о высоком потенциале нашей российской науки... Вакцина — это хорошо, она нас оберегает», — сказал депутат.
Он также заявил о необходимости создания лекарства для лечения коронавируса.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября.