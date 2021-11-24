Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России достиг 50,4%.

«По-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%», — заявила она.

Согласно данным на 24 ноября, в России в течение суток выявили 33 558 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 434 393 случая COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.