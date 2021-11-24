Путин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в российской армии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что в российских вооружённых силах проведена вакцинация и ревакцинация от коронавируса.
Путин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в российской армии
  • © Минобороны России
  • vk.com

По его словам, для достижения нужного уровня иммунитета необходимо пройти вакцинацию, с тем чтобы своевременно приступить к ревакцинации.

«Так, как это у нас сейчас имеет место быть в Вооружённых силах. Там у нас порядок, люди здоровые, конечно, молодые, как правило, но процедура вакцинации и ревакцинации проведена», — заявил Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что люди чувствуют себя уверенно, «работают, несут службу».

7 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что число летальных исходов от коронавируса в Вооружённых силах России в 45 раз ниже, чем средние показатели по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить