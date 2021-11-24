Путин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в российской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что в российских вооружённых силах проведена вакцинация и ревакцинация от коронавируса.

По его словам, для достижения нужного уровня иммунитета необходимо пройти вакцинацию, с тем чтобы своевременно приступить к ревакцинации.

«Так, как это у нас сейчас имеет место быть в Вооружённых силах. Там у нас порядок, люди здоровые, конечно, молодые, как правило, но процедура вакцинации и ревакцинации проведена», — заявил Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что люди чувствуют себя уверенно, «работают, несут службу».

7 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что число летальных исходов от коронавируса в Вооружённых силах России в 45 раз ниже, чем средние показатели по стране.