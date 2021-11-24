Голикова предупредила о новом эпидемическом подъёме в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что в стране будет новый эпидемический подъём по заболеваемости коронавирусом, отметив, что этого не избежали другие страны.
Голикова предупредила о новом эпидемическом подъёме в России
  • AP

По словам Голиковой, в России нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть «тех искомых показателей коллективного иммунитета», для того чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъём.

«А он (эпидемический подъём. — RT) будет, его, к сожалению, не избежали другие страны. И поэтому важно, чтобы мы здесь все соблюдали соответствующую дисциплину и придерживались консолидированных решений, которые выработаны», — отметила она.

Также вице-премьер заявила, что по итогам прошедшей недели заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 6,1%.

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