Голикова: по итогам прошедшей недели заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 6,1%

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«По итогам прошедшей 46-й недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тыс. населения», — сказала Голикова.

Согласно данным на 24 ноября, в России в течение суток выявили 33 558 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 434 393 случая COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.