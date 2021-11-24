Голикова: по итогам прошедшей недели заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 6,1%

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Голикова: по итогам прошедшей недели заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 6,1%
  • AP

«По итогам прошедшей 46-й недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тыс. населения», — сказала Голикова.

Согласно данным на 24 ноября, в России в течение суток выявили 33 558 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 434 393 случая COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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