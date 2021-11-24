Песков заявил, что Путин проводит очные встречи по мере необходимости

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проводит очные встречи по мере необходимости.
Песков заявил, что Путин проводит очные встречи по мере необходимости
  • AP

«Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, на фоне продолжающейся пандемии всё равно, конечно же, нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента. Но ещё раз повторяю, по мере необходимости и командировки осуществляются, и контакты — международные и внутренние», — сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина после того, как он ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

Песков заявил, что Путин чувствует себя нормально.

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