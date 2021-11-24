Песков заявил, что Путин проводит очные встречи по мере необходимости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проводит очные встречи по мере необходимости.

«Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, на фоне продолжающейся пандемии всё равно, конечно же, нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента. Но ещё раз повторяю, по мере необходимости и командировки осуществляются, и контакты — международные и внутренние», — сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина после того, как он ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

Песков заявил, что Путин чувствует себя нормально.