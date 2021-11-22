Песков заявил, что Путин чувствует себя нормально после ревакцинации от коронавируса
- РИА Новости
На соответствующий вопрос журналистов Песков ответил, что Путин чувствует себя нормально.
«Нормально... только что проводил встречу»,— сказал Песков.
Ранее Путин заявил, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт». Глава государства рассказал об этом в ходе встречи с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Также президент России объявил о желании участвовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.