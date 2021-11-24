Москалькова предложила повысить возраст по программе «Молодая семья»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила сохранить право на получение жилищной субсидии по программе «Молодая семья» после достижения одним из супругов возраста 35 лет.

«Мы предлагаем повысить возраст для сохранения молодой семьи в очереди», — цитирует Интерфакс Москалькову.

По её словам, данная программа является хорошей, но она не достигает задуманной цели для многих семей, которые стоят в очереди.

Она добавила, что семьи по достижении предельного возраста снимают с очереди.

Ранее Татьяна Москалькова предложила на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья.