Москалькова предложила повысить возраст по программе «Молодая семья»
- Pixabay
«Мы предлагаем повысить возраст для сохранения молодой семьи в очереди», — цитирует Интерфакс Москалькову.
По её словам, данная программа является хорошей, но она не достигает задуманной цели для многих семей, которые стоят в очереди.
Она добавила, что семьи по достижении предельного возраста снимают с очереди.
Ранее Татьяна Москалькова предложила на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья.